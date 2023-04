Sem Jogo da Discórdia, Ricardo faz a própria dinâmica no BBB 23

"Bom, gente. Já que não vai ter Jogo da Discórdia, quero falar para vocês o seguinte sobre o meu voto na Amanda. Já falei isso várias vezes, eu apenas discordo do jogo dela. Acho que ela tem um jogo muito morno, mas conseguiu chegar aqui no Top 6", disse Ricardo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A edição da última segunda-feira do BBB 23 (Globo) não teve o tradicional Jogo da Discórdia. Ao perceber que a noite não contaria com a dinâmica, Ricardo resolveu fazer a sua própria "reunião de condomínio".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.