Sem insumos, Fiocruz suspende hoje produção de vacinas AstraZeneca

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou que vai interromper a produção da vacina AstraZeneca a partir desta quinta-feira (20). A decisão ocorre após ser identificada falta de insumos importados da China. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com a fundação, a previsão é que dois lotes do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) cheguem no sábado (22) e, assim, seja retomada a produção de mais 12 milhões de doses. Com as novas remessas, as entregas de vacinas estão asseguradas até a terceira semana de junho.

Por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), a fundação já entregou 34,9 milhões de vacinas ao Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde afirma que já foram distribuídas cerca de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 desde o início da campanha de vacinação, em 18 de janeiro.