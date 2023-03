Sem foro privilegiado, Bolsonaro tem série de pendências na Justiça

Quase três meses depois de deixar o Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou, nesta quinta-feira (30), no aeroporto internacional de Brasília. Ele embarcou para os Estados Unidos no fim de dezembro, às vésperas da posse do presidente eleito, Lula, e acabou não passando a faixa presidencial.

Agora, sem mandato e sem foro privilegiado, Bolsonaro enfrenta uma série de pendências na Justiça.

No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responde a mais de 15 ações. Entre elas, está uma reunião que Bolsonaro realizou com embaixadores, no Palácio da Alvorada. Na ocasião, ainda presidente, ele colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Durante o julgamento dessa ação no TSE, Bolsonaro corre o risco de se tornar inelegível.

No Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro é alvo de seis inquéritos relacionados a temas como publicações antidemocráticas, disseminação de notícias falsas durante a pandemia de covid-19 e vazamento de dados sigilosos sobre a urna eletrônica. Além dessas ações, outras oito foram encaminhadas para a primeira instância, pelo STF.

O ex-presidente Jair Bolsonaro também vai ter que explicar à Polícia Federal o motivo de ter ficado com as joias recebidas de presente do governo da Arábia Saudita, e as armas recebidas dos Emirados Árabes, enquanto presidente. Até o momento, a Justiça tem conhecimento de três lotes de joias recebidos pelo governo anterior. O TCU decidiu que itens de alto valor devem ser encaminhados para o acervo público.