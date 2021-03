Sem base científica, Ernesto diz que é "normal" alta de casos após vacinação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) afirmou nesta sexta-feira (5) que é "normal" que o número de casos de Covid-19 tenha um aumento significativo após o início da vacinação em massa, mas que os casos irão cair abruptamente em duas ou três semanas no Brasil.

O chanceler afirmou que isso ocorreu em outros países e que o Brasil deve seguir essa curva. No entanto, não existem estudos relevantes nem países que apontem para isso.

Respondendo a perguntas após discurso online de quase 45 minutos para o Council of the Americas, Ernesto disse também que as pessoas querem a vacina, mas as pessoas também querem voltar a trabalhar.

"Tem uma forte pressão popular contra o lockdown proposto por alguns governadores", disse o ministro. "O sentimento popular é que precisamos voltar ao trabalho; as coisas vão estar muito melhores nas próximas semanas, tenho certeza."

Ernesto também se mostrou otimista em relação ao sistema de saúde brasileiro, onde inúmeros hospitais já têm filas de espera para leitos de UTI por estarem sobrecarregados com pacientes com Covid.

"O sistema de saúde está sob estresse, mas está aguentando bem", disse. "Tem falta de de UTI em alguns estados, mas, mno geral, está indo bem;"

Ele disse que a vacinação no Brasil, onde 3,6% da população foi vacinada, está devagar em comparação a Israel (92,5%) e Estados Unidos (23,2%), mas, que na Europa, só foram vacinadas cerca de 5% das pessoas (o número real é 8%, segundo levantamento Our World in Data, da Universidade de Oxford).