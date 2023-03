Sem atendimento, mulher dá à luz em banheiro de maternidade: 'Não caiu na privada porque segurou'

"Eu fui tirar o carro do lugar onde param as ambulâncias e veio o pessoal gritando que a neném estava nascendo do banheiro. Não caiu dentro da privada porque a minha mulher segurou. O sentimento da hora é de raiva, decepção com a administração. A gente fica sem chão”, disse ele ao G1.

Wesley da Cruz Silva, 35, o pai da criança, compartilhou imagens que mostram o saco gestacional no chão do banheiro.

