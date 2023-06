Sem aceitar término, homem invade casa da ex e mata atual namorado

Um homem, de 22 anos, foi preso após invadir a casa da ex e matar a facadas o atual namorado dela identificado como Deivison Ojeda, de 37 anos, no município de Diamantino, no Mato Grosso, nessa segunda-feira (12). A motivação do crime seria porque o suspeito não aceitava o término do relacionamento.

Vizinhos contaram à Polícia Militar que após matar o homem, o suspeito fugiu do local e levou a ex-namorado a força. O dois foram encontrados a duas quadras do local, e a mulher relatou que o suspeito arrombou a porta da casa e desferiu várias facadas no peito de Deivison.

O suspeito deve responder por homicídio doloso por motivo fútil.