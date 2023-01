'Sei que a minha família está orgulhosa de mim', diz MC Guimê sobre jogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Guimê conversou com Tina, sua dupla na primeira semana do BBB 23 (Globo), sobre como está conduzindo o seu jogo no reality. Para ele, sua família deve está orgulhosa.

Guimê: "Estou tranquilo com o meu game, estou firmeza comigo, tranquilo com o meu coração. Sei que os meus pais, minha família estão orgulhosos de mim. É o meu jeito de jogar e, de fato, não vim para fazer uma convivência harmoniosa, porque sei que isso seria impossível aqui, porque está todo mundo no corre de ganhar o prêmio e, nessa, as pessoas mostram quem são"

"Muita gente vai dar sorriso, no passar do dia, mas à noite vai votar na maior cara de pau. Não sou esse cara, prefiro deixar bem claro que também gosto de fazer um jogo misterioso, essa é a pegada do jogo", afirmou MC Guimê

"Aqui, o fato de você se comunicar bem favorece, você consegue chegar em geral e trocar uma ideia", respondeu Tina.