Segurança esfaqueia cliente que se recusou a usar máscara

O segurança da Loja Americana Express, em Belo Horizonte, esfaqueou um cliente que se recusou a usar máscara para entrar na loja. O caso aconteceu na sexta-feira (18), mas começou a repercutir nesse domingo (20).

O segurança Matheus Rodolfo Luis, de 26 anos, disse à polícia que ao orientar o cliente de que ele não poderia entrar no local sem máscara, o homem teria tentado atirar uma garrafa de álcool contra ele e lhe dar um chute. Os dois começaram a brigar e Matheus esfaqueou o homem com uma faca usada para cortar caixas de papelão.

O cliente foi encontrado sangrando dentro da loja. Ambos foram encaminhados para uma unidade de saúde.

A loja se manifestou em nota: “Americanas lamenta o ocorrido e repudia qualquer forma de violência. Após apuração interna, a Companhia constatou que Aldair Oliveira de Souza, que já conhecido por furtos e ameaças anteriores, entrou na loja sem máscara e, ao ser chamado atenção, discordou e atacou o associado da Americanas com um chute. O associado reagiu, gerando uma briga fora da loja. A Companhia orienta e treina seus funcionários a não adotarem uma postura agressiva sob qualquer circunstância, mesmo que reagindo a uma agressão anterior, mas chamar a polícia imediatamente. Americanas segue acompanhando as investigações policiais para tomar as medidas cabíveis”.