Segurança é reforçada em hotel onde Lula está hospedado após ataques de bolsonaristas

O Comando de Operações Táticas da Polícia Federal (PF) e a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal cercaram na noite desta segunda-feira (12), o hotel do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após grupos extremistas darem início a uma série de ações violentas em Brasília.

Policia reforça a segurança do hotel que está o futuro Presidente Lula com a tropa de Choque que se mobilizou ao redor do hotel.pic.twitter.com/tLE7RC2cjT — A ERA DA MÍDIA (@aeradamidia) December 13, 2022

Segundo o Estadão, os ataques começaram após a cerimônia de diplomação de Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e a determinação de prisão temporária do líder indígena José Acácio Serere Xavante, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, em decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal confirmou que os atos violentos começaram após a prisão do líder indígena. “Índios tentam invadir o prédio da PF na Asa Norte”, destacou o comunicado, ao afirmar que a PM deslocou guarnições “para controlar a situação com a aplicação das forças táticas e Batalhão de Choque”.