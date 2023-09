Segurança da Riachuelo é preso por acusar cliente negro de roubar meias

Um segurança da Riachuelo acabou preso por constranger e acusar um cliente negro de ter roubado meias da loja. O caso ocorreu em uma unidade do Shopping RioMar, localizado em Recife, Pernambuco, no início deste mês.

Segundo a vítima, Irenildo Florêncio, 48, o segurança o abordou na escada rolante do shopping após ele ter saído do estabelecimento, onde havia ido comprar meias.

Na ocasião, o funcionário da Riachuelo já chegou o acusando de ter colocado meias no bolso. “Eu participava de um evento no shopping e, quando acabou, fui na Riachuelo comprar meias. Comprei três pares de meias e, depois que saí da loja, quando estava quase na escada rolante, o fiscal da loja me chamou e perguntou: ‘Cadê as outras meias que você colocou no bolso da sua calça?’. Ele disse que a câmera da loja tinha me flagrado. Ele me obrigou a tirar as coisas que eu tinha na calça e só tinha papel toalha”, disse em entrevista ao G1.

Irenildo mostrou que o carregava no bolso era papel toalha e mostrou a nota fiscal das meias pagas. Depois disso, o segurança pediu desculpas e tentou sair de perto, mas o cliente decidiu chamar a polícia.

O homem denunciou o caso como constrangimento ilegal e o segurança foi preso. Após a autuação ele foi liberado e responderá ao processo em liberdade.

O advogado de Irenildo entrou com um pedido de investigação por racismo. “Dei entrada no pedido para que também seja investigado o crime de racismo, porque Irenildo acredita que a abordagem teve um viés discriminatório. Outras pessoas que não eram negras estavam na loja no mesmo momento e não foram abordadas”, pontuou o advogado Kléber Freire.