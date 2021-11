Segundo ataque de tubarão em praia de Ubatuba é confirmado em apenas um mês

Segundo o Uol, o Instituto Argonauta, que monitora as praias afirmou que não havia registro de ataques de tubarões na região nos últimos 30 anos e que a motivação para aproximação dos animais aconteceu porque nesta época do ano, os tubarões se aproximam da costa para reprodução.

Foi o segundo ataque em apenas 15 dias nas praias da cidade. No dia 3, um turismo também foi mordido pelo animal, na Praia do Lamberto.

Ela foi resgatada por um salva-vidas e teve um corte de 25 centímetros na perna, que precisou ser suturada. Especialistas que analisaram ferimentos e vídeos, acreditam que as mordidas podem ter sido desferidas por tubarão-tigre ou o cabeça-chata, espécie de porte médio, que são comuns no litoral paulistano e se alimentam de sardinha e peixes maiores.

