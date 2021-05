Segunda parcela do auxílio emergencial começa a ser paga na próxima semana

A partir do dia 16 de maio, a Caixa Econômica Federal começa a pagar o a segunda parcela do auxílio emergencial.

O valor do benefício começa a ser depositado em maio para as pessoas nascidas em janeiro, e termina em 16 de junho para as pessoas nascidas em dezembro.

Mas o saque do benefício em dinheiro só vai poder ser feito cerca de 3 semanas depois. Segundo o cronograma, os saques estão autorizados a partir de 8 de junho para nascidos em janeiro até 8 de julho para quem faz aniversário em dezembro.

Nesse intervalo, os recursos só podem ser usados para pagamento de contas de água, luz ou gás ou para compras com cartão ou pela internet.

Segundo o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, como o saque em dinheiro foi antecipado na primeira parcela, existe a possibilidade de ser antecipado também nessa segunda parcela.

O pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial terminou no dia 29 de abril. Nessa quinta-feira, o banco autorizou o saque em dinheiro para as pessoas que nasceram em maio.

O auxílio vai ser pago em quatro parcelas. O valor é de R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 250 para famílias com duas ou mais pessoas e R$ 375 para mães solteiras.

Segundo a Caixa Econômica, até essa quarta-feira os depósitos do auxílio emergencial chegaram a R$ 36 bilhões. No ano passado, o volume de recursos destinados ao auxílio emergencial foi de cerca de R$ 290 bilhões.

O cronograma vale apenas para beneficiários do auxílio emergencial. Quem recebe o Bolsa Família, segue recebendo os recursos na data de pagamento do programa, ou seja, nos dez últimos dias de cada mês.