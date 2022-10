Segunda morte por varíola dos macacos é confirmada no Rio de Janeiro

O homem foi internado no dia 31 de agosto no Fiocruz e transferido, no dia 2 de setembro, para o IEISS. Entre os dias 31 de agosto e 13 de setembro, o paciente foi tratado com o medicamento experimental tecovirimat, que ajudou na melhora parcial das lesões.

De acordo com a SES-RJ, trata-se de um homem de 31 anos de Mesquita, na Baixada Fluminense. O paciente estava internado no Instituto de Infectologia São Sebastião (IEISS) e apresentava baixa imunidade e comorbidades.

