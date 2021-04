Secretário do Tesouro, Bruno Funchal, assume Secretaria Especial de Fazenda

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, assume a Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia. A informação foi divulgada, na noite desta terça-feira (27) pela pasta. Ele substituirá Waldery Rodrigues, promovido a assessor especial do ministro Paulo Guedes.

Conforme informações da Agência Brasil, a secretaria do Tesouro será assumida por Jefferson Bittencourt, servidor de carreira do órgão e atual assessor especial do gabinete de Guedes. Além disso, o economista e analista de Planejamento e Orçamento Ariosto Antunes Culau vai assumir a Secretaria de Orçamento Federal (SOF).

As mudanças ocorrem após a sanção com vetos do Orçamento-Geral da União de 2021.