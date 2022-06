Saúde lança programa para capacitação de agentes de saúde

O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira (22) o Programa Saúde com Agente. A iniciativa poderá capacitar cerca de 200 mil agentes comunitários de saúde e de endemias em todo o país.

De acordo com o ministério, é o maior programa de formação técnica na área da saúde de formato híbrido, realizado presencialmente e a distância. As inscrições terminaram em abril e tiveram adesão de quase todas as cidades do país.

Segundo o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o objetivo do curso é melhorar a qualidade dos serviços de atenção primária no Brasil.

O programa tem investimento de mais de 388 milhões de reais e conta com parcerias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

O curso tem um total de 1.275 horas e duração mínima de dez meses.