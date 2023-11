Saúde inclui Síndrome de Burnout na lista de doenças relacionadas ao trabalho

O Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Mais 165 patologias que causam danos à integridade física e mental do trabalhador foram acrescentadas.

Conforme o MS, foram inseridos na lista: Covid-19, doenças de saúde mental, distúrbios músculo-esqueléticos e outros tipos de cânceres. A relação está disponível na portaria publicada no Diário Oficial da União.

Foram adicionadas, por exemplo, transtornos como ansiedade, depressão, tentativa de suicídio e a síndrome de Burnout (conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional). Essas três primeiras foram incluídas como patologias que podem ser decorrentes do estresse psicológico vivido no trabalho.

Na publicação de 1999, os episódios depressivos eram associados somente ao contato com substâncias tóxicas como mercúrio e manganês.

Segundo o Ministério da Saúde, a Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, dentre outros.

O Sistema Único de Saúde (SUS) atendeu quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais entre 2007 e 2022, conforme dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde. A maior parte das notificações, 52,9%, foi relativa a acidentes de trabalho graves.

Confira a lista completa no Diário Oficial da União.