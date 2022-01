Saúde anuncia como será a vacinação contra Covid em crianças de 5 a 11 anos

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga, anunciou na tarde desta quarta-feira (5), em entrevista coletiva, como irá funcionar a vacinação contra a Covid-19 em crianças em todo o país. De acordo com Queiroga, a vacina que as crianças irão receber, será uma dosagem específica da Pfizer, aprovada pela Anvisa. Foram negociadas 300 milhões de doses para a vacinação infantil. Serão imunizadas as crianças de 5 a 11 anos. A recomendação é que a vacinação comece pelas crianças de 11 e siga em ordem decrescente, já que são as crianças que mais tem vida ativa, saindo para a escola e outros lugares. Outra recomendação é a pausa de 8 semanas entre as doses, para evitar possíveis reações da vacina. A data de início da aplicação das doses ainda não foi anunciada. Segundo o ministério, o primeiro lote de vacinas pediátricas deve chegar ao país no próximo dia 13. A distribuição aos estados começará a ser feita no dia seguinte, se o cronograma for cumprido. Além disso, não será preciso autorização por escrito, desde que pai, mãe ou responsável acompanhe a criança no momento da vacinação;

