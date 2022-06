Saúde anuncia 4º dose de vacina contra Covid para pessoas com 40 anos ou mais

Pessoas com 18 anos ou mais, que iniciaram a vacinação com o imunizante da Janssen, podem receber o segundo reforço - 3º dose - depois de 4 meses da última aplicação.

Até o momento, apenas pessoas com 50 anos ou mais, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde podiam tomar a 2º dose de reforço. "Qualquer pessoa com 40 anos ou mais pode procurar o posto de saúde em seu município a partir de hoje", disse o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.