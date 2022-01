Saúde acionou Justiça, PGR e CGU por preço da Coronavac

Segundo a Folha de São Paulo, o ministério apontou que o órgão ligado ao governo de SP vendeu cada dose por US$ 10,30 (cerca de R$ 55,50), enquanto o Covax Facility, consórcio ligado à OMS (Organização Mundial da Saúde), ofereceu ao Brasil a mesma vacina por cerca da metade do preço.

