Sargento do Exército mata colega com tiros na cabeça durante festa julina

Eles afirmam que ao ver a técnica de enfermagem acompanhada do namorado, Isaque ficou transtornado e os atacou. O namorado de Stephanie segue internado, as outras duas pessoas feridas não tiveram as identidades e o estado de saúde divulgados.

Testemunhas contaram à polícia que após Stephanie cair com o primeiro tiro, Isaque ainda se aproximou dela e continuou atirando. Ele só parou depois que um policial penal que estava no evento lhe deu um tiro nas costas, Isaque morreu na hora.

Ao perceberem os tiros, os convidados se desesperaram e correram em várias direções, duas delas foram atingidas por outros tiros feitos pelo sargento. No local havia várias crianças e mulheres que ficaram apavorados com a situação.

Isaque também morreu ao ser baleado por um policial penal que participava do evento. Segundo a polícia, Stephanie estava na festa, acompanhada do namorado, quando o sargento atirou contra o homem e em seguida na colega.

Um sargento do Exército, identificado como Isaque Frederico Silva Ferreira, 32, matou a tiros a também sargento da corporação, Stephanie da Silva Magalhães, a tiros durante uma festa julina realizada na última sexta-feira (14). O evento ocorreu no Grêmio Recreativo de Subtenentes e Sargentos de Uberlândia (Gressu), em Uberlândia (MG).

