Sargento do exército é alvo da PF por pedofilia

A Polícia Federal realizou na última sexta-feira (6) uma ação contra um sargento do Exército investigado por pedofilia no Rio de Janeiro.

De aacordo com a CNN, agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o militar no Hospital Central do Exército, localizado em Benfica, na Zona Norte do Rio.

A equipe esperou cerca de 10 minutos até receber autorização da administração para entrar no local. Policiais estavam com pasta e malote.