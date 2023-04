Sarah disse 'eu te amo' para Alface 'sem querer'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após se tornar a 15ª eliminada do BBB 23, Sarah Aline participou do Café Com o Eliminado no Mais Você na manhã desta segunda-feira (17). A agora ex-sister conversou com Ana Maria Braga sobre sua trajetória no programa e falou de torcidas, do relacionamento com Alface e do jogo.

"EU TE AMO" PARA ALFACE

Sarah Aline: "Esse dia foi engraçado porque saiu sem querer. [...] Foi isso. Foi muito espontâneo. Eu fiquei, na hora, extremamente constrangida. E eu sou muito fácil de amar, mas também de amizade. [...] O 'eu te amo' é um sentimento muito franco que vem de mim. [...] Esse dia foi muito especial. [...] Conseguir falar isso pra ele, mesmo que sem querer, é isso, sou eu sentindo. Ele não falou nada, mas ele não parou de chorar. [...] Eu acho que o choro dele também diz muita coisa. Eu não tava muito na vibe de 'Ah, se ele não retribuir é uma coisa inexistente'. Saiu sem querer. E a emoção dele me deixou chocada. Achei fofinho."

TORCIDA DE ANA MARIA BRAGA

Logo no começo da conversa, Ana Maria revelou que esperava que outra pessoa fosse eliminada. Sarah enfrentou Bruna Griphao e Aline Wirley no paredão.

Ana Maria: "Vou confessar que eu não esperava ter você aqui hoje. Eu tava torcendo pra não te ver aqui hoje. É feio falar isso? Não, agora já tá no fim do jogo."

Sarah Aline: "Olha, fico feliz em saber disso, mas tô honrada de estar aqui com você. Mas eu também ia amar te ver mais pra frente."

JOGO NO MAIS VOCÊ

Sarah participou de um jogo no programa e respondeu às perguntas do Lourinho.

Quem nunca convidaria pra comer pipoca em casa: "A última convidada seria Tina."

Quem já deveria ter saído da casa: Amanda. "Já tinha que estar um pouquinho aqui fora".

Quem foi o maior parceiro na casa: Marvvila.