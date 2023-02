Sarah Aline revela se formará casal com Gabriel Santana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sarah Aline tirou uma grande dúvida do público do BBB 23 (Globo), no final da tarde desta quinta-feira (16). Em conversa com brothers na cozinha, a psicóloga falou sobre as reais possibilidades de engatar um romance com Gabriel Santana. Os já foram vistos se beijando em mais de uma ocasião dentro do reality.

"É beijo de amigo. Chega um momento da amizade que existem níveis de fidelidade... um dos testes é beijo na boca", contou Sarah Aline, que teve a sua opinião contestada por Cezar Black - que acredita em um relacionamento mais firme entre os dois brothers.

Após algumas brincadeiras de Black e Marvvila, Sarah dá seu veredito sobre o caso com o ator de "Pantanal": "É amizade real".

Durante a festa do líder, desta quarta-feira (15), Sarah e Gabriel trocaram declarações e se beijaram.