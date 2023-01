Sarah Aline promete dar colar do anjo para sister caso ganhe prova

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em conversa com Marvvila no BBB 23 (Globo), Sarah Aline afirmou que dará o colar do anjo para a cantora caso ganhe a primeira Prova do Anjo -se não for autoimune.

Sarah: "O anjo tem que ter autoimune, mas, se não for, eu vou te dar"

No papo com Marvvila, a psicóloga ainda disse que ainda tem muito para mostrar no reality.

Sarah: "Brasil, tenha piedade de nós. Eu juro que a gente é legal, feliz e interessante. A gente tem muito para mostrar juntas. Eu quero brigar no Jogo da Discórdia"

Marvvila: "Se engane se pensa que eu sou gratiluz ou só uma vozinha bonita, mas que não está agora"

Opinião sobre Cristian. Antes da primeira festa da edição, Marvvila descobriu que alguns participantes não se deram muito bem com Cristian - sua dupla na entrada da casa.

Sarah chegou a afirmar para a cantora que outros brothers queriam conversar com ela, mas não o faziam por conta do rapaz.

Com isso, a dupla Marvvila e Cristian ficou na mira dos confinados para o Paredão.