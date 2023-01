Sarah Aline diz que evita assuntos no BBB 23

"As coisas estão se alinhando. Consegui conversar com o Gabe [Gabriel Santana], que é a minha dupla, e ser sincera com ele em umas irritabilidades, mas é isso".

"Estou muito feliz que estou recuperada daquela loucura que foram os primeiros dias dentro de mim. Eu estava com um turbilhão de coisas, mas agora já estou conseguindo pensar bem e ouvir minhas vozes, meu grupo, definir as minhas prioridades aqui dentro", começou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em seu Raio-X, Sarah Aline disse que vem evitando se manifestar sobre determinados assuntos no "BBB 23". A sister, que é formada em psicologia, disse que se mantém quieta até mesmo em discussões sobre a sua área de conhecimento. Ela também celebrou a evolução de sua amizade com Gabriel Santana.

