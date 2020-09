Saques e transferências do auxílio emergencial para os nascidos em fevereiro estão liberados nesta terça-feira (22).

De acordo com o Sistema Globo, cerca de 3,6 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo programa. Além disso, a Caixa paga a primeira parcela de R$ 300 (a sexta do Auxílio Emergencial) a 1,6 milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS é terminado em 4.