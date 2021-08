Saques do auxílio emergencial são liberados a nascidos em julho

Saques e transferências da quarta parcela do Auxílio Emergencial foram liberados nesta quarta-feira (11) pela Caixa Econômica Federal aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família nascidos em julho, que tiveram o valor depositados no dia 24 de julho.

De acordo com o G1, os pagamentos das próximas parcelas ainda não tiveram as datas definidas. A prorrogação do benefício até outubro deste ano foi aprovada no início de julho.