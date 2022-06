São Paulo volta a obrigar uso de máscaras contra covid-19

O uso de máscaras contra Covid-19 volta a ser obrigatório em instituições públicas do Estado devido ao aumento no número de casos da doença.

“Em razão do aumento do número de casos de covid-19, o TRE-SP editou a Portaria 151/2022, que determina o uso obrigatório de máscara nas dependências da secretaria, dos cartórios eleitorais e postos de atendimento, como forma de prevenção ao contágio da doença”, diz texto de comunicado do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Além do TRE, os órgãos que voltaram a obrigar o uso do artefato são o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), o Tribunal Regional Federal (TRF) da 3º Região, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Câmara dos Vereadores de São Paulo.