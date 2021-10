São Paulo atinge 100% da população vacinada com 1ª dose de vacina contra Covid-19

De acordo com a Agência Brasil, o Estado possui 86% da população adulta com esquema vacinal completo. Ao todo, foram aplicadas mais de 70,4 milhões de doses, sendo mais de 37,4 milhões com primeira dose e pouco mais de 29,5 milhões com segunda dose. Cerca de 1,170 milhão de pessoas foram imunizadas com dose única.

O estado de São Paulo atingiu nesta segunda-feira (25) a marca de 100% dos adultos vacinados com a 1ª dose de imunizantes contra a covid-19, o equivalente a 35,3 milhões de pessoas vacinadas, segundo dados baseados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

