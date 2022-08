Saiba quem é a falsa vidente que ajudou namorada em golpe de R$ 725 milhões contra idosa

Rosa, seu filho Gabriel Nicolau e sua prima Jaqueline Stanesco foram presos por envolvimento no golpe contra a idosa. Outras 3 pessoas envolvidas no golpe, estão foragidas.

Rosa contou que a filha da idosa iria morrer, mas que poderia se livrar do mal se a mãe da jovem fizesse um trabalho espiritual. Inicialmente os pagamentos foram de grandes transferências de dinheiro, depois passou a cárcere privado durante a pandemia, e por fim o roubo dos quadros famosos que a falsa vidente alegava estar com mau-olhado e precisavam ser rezados. Todo prejuízo resultou em R$ 725 milhões.

