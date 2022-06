Saiba onde a gasolina está sendo vendida a R$ 8,99

Manaus/AM - O preço médio do litro da gasolina no país ficou em R$ 7,232 na semana passada, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta terça-feira (21).

O preço médio mais alto foi verificado na Bahia (R$ 8,037). Já o maior valor encontrado foi no Rio de Janeiro (R$ 8,990). Veja quadro abaixo:

A pesquisa da ANP foi feita entre os dias 12 e 18 de junho e ainda não reflete totalmente o último reajuste anunciado pela Petrobras nas suas refinarias. Na sexta-feira (17), a estatal anunciou uma alta de 5,18% na gasolina e de 14,26% no dieseL.

Na semana que a Petrobras anunciou novo reajuste nos combustíveis e o presidente renunciou ao cargo da estatal, a procura aos postos de gasolina aumentou pelos consumidores. Mas antes do novo reajuste ser aplicado na bomba, o preço médio do litro da gasolina no país ficou em R$ 7,232 na semana passada.

A informação é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e foi divulgada nesta terça-feira (21).

O preço médio mais alto foi verificado na Bahia (R$ 8,037). Já o maior valor encontrado foi no Rio de Janeiro (R$ 8,990).

A pesquisa da ANP foi feita entre os dias 12 e 18 de junho e ainda não reflete totalmente o último reajuste anunciado pela Petrobras nas suas refinarias. Na sexta-feira (17), a estatal anunciou uma alta de 5,18% na gasolina e de 14,26% no diesel.