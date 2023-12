Saiba o que era a 'bola de fogo' que cruzou céu de cidades do Brasil

Mas, claro, sempre que aparece um Ovini, objeto voador não identificado, lá vem os relatos entusiasmados ou apocalípticos de quem presenciou o fenômeno. Como o caso de um morador de Alagoinhas, na Bahia, que registrou as imagens e garantiu ser o retorno do famoso cometa Halley. Só que, pelas previsões oficiais da astronomia, vai ser preciso um pouquinho mais de paciência para rever o Halley. Afinal, ele só vai passar novamente pela Terra em julho de 2061.

A informação é da Bramon, Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, que recebeu dezenas de relatos e filmagens do fenômeno. Nas redes sociais, a Bramon informa que, a princípio, trata-se da reentrada do estágio superior de um foguete Longa Marcha, lançado em janeiro de 2018 a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Xi-chang, em província no sudoeste da China. Ainda segundo a organização, esse foguete foi usado no lançamento de um grupo de satélites de sensoreamento remoto Yaogan 30.

Na verdade, o bólido, ou corpo celeste, que foi visto no céu, por volta das 10h30, por moradores da Bahia, Pernambuco, Ceará, e outros estados do Nordeste, é lixo espacial, que entrou na atmosfera da Terra naquela região.

É um pássaro? Um avião? Um disco voador? O super-homem? Afinal, o que eram as luzes que foram vistas nos céus do Nordeste brasileiro na noite dessa sexta (22)?

