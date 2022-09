Saiba como vivia o ganhador da Mega-Sena espancado até a morte

Em entrevista ao jornal O Liberal, uma vizinha, que não quis se identificar, por medo, disse que Jonas "era uma pessoa extremamente boa, humilde e não tinha malícia. Saia de casa sempre com roupas simples, bermuda, camiseta e chinelo". Jonas foi visto com vida pela última vez na manhã de terça-feira (13), ao sair para sua caminha, a polícia acredita que tenha ficado refém por cerca de 20h. O corpo foi encontrado na quarta-feira (14).

Mesmo milionário, Jonas continuou vivendo na mesma casa em um bairro simples da cidade com uma irmã e um irmão. Ele chegou a comprar medicamentos para um amigo em tratamento de câncer e um caminhão no valor de R$ 450 mil para um amigo de infância. Seu único grande investimento foi a aquisição de uma chácara em Conchal (SP). Após a tragédia, os familiares cogitam deixar a cidade que tem apenas 220 mil habitantes.

