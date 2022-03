Saiba como será bloqueio do empréstimo de senha da Netflix

Caso o assinante não identifique a pessoa que está acessando a plataforma, esse usuário será bloqueado. Isto no caso de o acesso ocorrer em um endereço que não seja o do titular da conta, devidamente registrado no processo de assinatura.

A Netflix divulgou mais detalhes de como vão funcionar os testes para realizar as cobranças adicionais dos clientes que "emprestam" as suas senhas para outras pessoas terem acesso à plataforma.

