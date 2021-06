Saiba como realizar o sonho casa própria com Feirão da Caixa que começa hoje

Ter a casa própria é o sonho de muita gente e nesta sexta-feira (25), começa o 1º Feirão Digital Caixa da Casa Própria, com 180 mil imóveis novos e mais 6 mil imóveis usados, que foram tomados pelo banco por falta de pagamento. Os usados poderão ser 100% financiados, ou seja, o cliente não precisará dar entrada. O evento vai até 4 de julho.

De acordo com a Caixa, todos os imóveis ofertados no feirão já têm avaliação prévia junto ao banco. A Caixa orienta os interessados a não efetuar quaisquer pagamentos antes que seja confirmada a aprovação do financiamento junto ao banco.

Segundo a Caixa, as linhas de financiamento disponibilizadas atendem todas as faixas de renda familiar. O prazo do financiamento é de até 35 anos, com carência de até seis meses para início do pagamento.

No caso dos imóveis novos, o banco financiará até 90% do seu valor, na modalidade Poupança Caixa, lançada neste ano. A taxa de juros cobrada é uma combinação de uma taxa fixa e de outra variável: Taxa de juros ao ano= TR (Taxa Referencial, hoje zerada) + 3,35% + rendimento da poupança (hoje está em 2,98% ao ano).

Para os imóveis usados, o banco financiará até 100% do valor, também na modalidade Poupança Caixa: Taxa de juros ao ano = TR+ 2,5% + rendimento da poupança (hoje em 2,98% ao ano).

Quem quer um imóvel novo precisa acessar o site http://www.caixa.gov.br/feirao e concluir a proposta usando o aplicativo Habitação Caixa. Para quem procura um imóvel usado, o procedimento todo é pelo site.

O cliente precisa ter: Documentos de identificação, como o RG, de todos os participantes do financiamento (compradores, cônjuges, procuradores). Comprovante de estado civil. Comprovante de renda.