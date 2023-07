Saiba como identificar possíveis golpes em ofertas de trabalho

A busca por uma nova oportunidade de emprego, principalmente no ambiente virtual, pode trazer sérios riscos para os candidatos. Isso porque tem se tornado cada vez mais comum casos de falsos anúncios de vagas de trabalho. Acessar links fraudulentos pode facilitar que dados pessoais como CPF, endereço e informações bancárias caiam na mão de golpistas.

Para auxiliar os profissionais, o PageGroup, consultoria global especializada em recrutamento e seleção, reuniu 5 dicas para identificar e evitar esse tipo de armadilha nos processos seletivos.

“Ao fazer o cadastro nos portais agregadores de vagas, os candidatos já possuem um perfil e o currículo com informações suficientes para análise dos empregadores. É necessário estar atento e desconfiar de ofertas que peçam mais detalhes, principalmente dados pessoais", afirma Lucas Toledo, diretor-executivo do PageGroup.



Veja abaixo a lista:

- Local do anúncio: é necessário verificar se há credibilidade no endereço onde a oportunidade está disponível. Faça uma busca na internet sobre a reputação do portal de vagas e no site da empresa citada, para saber mais sobre o processo seletivo em destaque. Conversar com pessoas que atuam ou conhecem a organização também é uma boa forma de análise.



- Estrutura do anúncio: anúncios reais costumam ser bem estruturados e descritivos. Verifique se há informações e requisitos sobre competências técnicas e comportamentais dos candidatos, o nome e o setor de atuação na empresa. Erros ortográficos ou falhas em redirecionamento de links são defeitos comuns em anúncios falsos.



- Pagamento durante o processo seletivo: não existe processo seletivo que necessite de pagamento para garantir a participação de um candidato. Desconfie imediatamente dessas oportunidades, não pague nenhum valor e não forneça informações bancárias.



- Contato imediato após a candidatura: nesse tipo de fraude, alguém usa os dados que você acabou de preencher para entrar em contato e oferecer algum produto ou serviço. Fique atento com esse tipo de oferta e não assine ou compre nada.



- Benefícios exagerados: anúncios fraudulentos costumam descrever oportunidades altamente atrativas. Desconfie de benefícios ou ofertas salariais que estejam muito acima do padrão para a posição em questão. Consulte outras vagas e fontes confiáveis sobre o cenário de mercado para a posição que deseja se candidatar.



“A pessoa não deve se contentar com o que está no anúncio da vaga. É muito importante fazer o networking com colegas, pesquisar e estar atento se as informações da oportunidade estão alinhadas com o padrão adotado por outras organizações para o mesmo cargo", completa Toledo.