Ruas de Brasília são fechadas após ato com vandalismo de bolsonaristas

As ruas no entorno da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foram bloqueadas pela polícia durante ataques de vandalismo de bolsonaristas, na noite desta segunda-feira (12).

As ações criminosas começaram devido à prisão do cacique Tserere, que vinha organizando protestos contra o resultado das eleições que deu a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL). Com a prisão do indígena, os apoiadores do presidente foram até o prédio da PF, onde começou o conflito com as forças de segurança.

Em nota, a secretaria afirmou que o bloqueio ocorreu "para controle de distúrbios civis, do trânsito e de eventuais incêndios".