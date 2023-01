Romance, gafe, 1º raio-x e queridômetro e mais destaques do dia no BBB 23

Fred se emocionou enquanto grava seu primeiro raio-x do BBB 23 e mostrou que está sendo afetado pela distância de seus familiares no confinamento. Enquanto, Rick analisou sua estratégia de jogo e suas relações com os demais participantes do programa.

Durante desabafo com sua dupla no BBB 23, Domitila, Cezar relembrou comentário de Fred Nicácio sobre a classe de enfermeiros, à qual o brother pertence, e afirmou que o médico desvalorizou sua profissão.

Bruna Griphao e Gabriel tiveram um momento carinhoso enquanto curtiam a piscina do BBB 23. Os brothers trocaram afagos durante conversa com outros participantes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.