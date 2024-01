Rodriguinho usa card, escuta conversa e diz que preferia não ter ouvido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodriguinho usou a Central do Líder na noite desta quarta-feira (24) no BBB 24 (Globo), mas se surpreendeu com a conversa que ouviu.

Sozinho no Quarto do Líder, Rodriguinho ativou um dos cards e ouviu uma conversa entre Alane e Beatriz.

Na conversa, Alane comentou sobre uma nova placa que notou dentro dos banheiros da casa, que dizia para os brothers não subirem no vaso sanitário.

Beatriz confessou que a placa deve ter sido colocada para ela, que costuma fazer cocô de cócoras e em cima do vaso. "Fizeram manutenção interna por causa de ti", disse Alane, aos risos.

Alane ainda simulou para a amiga a forma correta de se sentar, e disse que a sister poderia tentar ficar "na isometria", ao invés de em cima do vaso. "Eu 'cago' elegante", brincou. Ela ainda pediu para que, quando deixassem o BBB, Beatriz mostrasse para ela como costuma ir ao banheiro.

No Quarto do Líder, Rodriguinho ouviu tudo e caiu no riso. "Preferia não ter escutado. Meu Deus! Preferia não estar escutando isso".