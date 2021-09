Rodrigo Pacheco cancela sessões do Senado após discurso de Bolsonaro

A decisão ocorreu após discursos de Jair Bolsonaro, no feriado de 7 setembro , de acordo com o jornal O Estado de São Paulo. O presidente do Senado diz não ter 'clima' para votações e pensa na segurança dos demais parlamentares e senadores.

Rodrigo Pacheco cancelou as sessões deliberativas e reuniões de comissão do Senado, previstas para esta quinta (9) e sexta (10).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.