Rodrigo Garcia anuncia troca de comando nas polícias paulistas

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou na noite desta segunda-feira, 25, via Twitter, que trocou o comando das Polícias Civil e Militar. Atual chefe do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), o delegado Osvaldo Nico Gonçalves vai chefiar a Polícia Civil no lugar de Ruy Ferraz. Já a Polícia Militar passa ao comando do atual líder do Batalhão de Choque, coronel Ronaldo Miguel Vieira. Até então, o coronel Fernando Alencar chefiava a corporação. Os dois novos comandantes "vão liderar uma nova frente organizada de combate ao crime", segundo Garcia, que ainda prometeu "uma série de novidades na segurança pública de São Paulo" para a semana que vem.

