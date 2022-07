Roda-gigante de 36 metros trava e deixa visitantes presos; Vídeo

Uma roda-gigante de 36 metros sofreu uma pane, travou e parou de funcionar deixando os visitantes presos. O caso ocorreu neste fim de semana, na região Oeste BH.

Entre as pessoas presas no brinquedo estava uma criança de 5 anos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegarem no local parte das pessoas já havia sido retirada. Apesar do susto, não houve feridos.

A roda-gigante tem 36 metros de altura, já fez parte do Lollapalooza e estará no Rock in Rio.