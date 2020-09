Rock in Rio é confirmado para 2021; Confira datas

O Rock in Rio deve acontecer nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1, 2 e 3 de outubro, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A data foi confirmada pela organização na noite desta segunda-feira (28) as datas de sua edição 2021.

O tema será “Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez”, o festival prometeu “a melhor e maior edição de todos os tempos”. Não foram anunciados ainda nomes da escalação, datas do início da venda de ingressos ou mudanças de protocolo sanitários no pós-pandemia de Covid-19.

A organização disse que não poupará esforços para oferecer toda segurança sanitária dentro no evento.

“A cultura e o entretenimento são ferramentas privilegiadas para promover momentos assim. O ser humano é coletivo e a vida é ao vivo. Por isso estamos dedicados a fazer a melhor edição de sempre!”, disse o presidente do Rock in Rio, Roberto Medina.