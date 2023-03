Rivais participam de Almoço do Anjo tenso e cheio de lágrimas no 'BBB 23'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar Black, Domitila Barros, Fred Desimpedidos e Larissa participaram do Almoço do Anjo bem inusitado no BBB 23 (Globo).

Os brothers são rivais declarados no jogo e já protagonizaram diversas desavenças na casa. Ao ganharam a Prova do Anjo em dupla, Larissa e Black escolheram seus maiores aliados do game para o almoço e causaram um "climão" entre os participantes.

Apesar de sorrirem para as fotos juntos como parte da dinâmica, o grupo ficou em silêncio por mais tempo que o comum no encontro.

Porém, Domitila e Fred deixaram a guerra de lado por alguns instantes e se emocionaram com os recados da família de Larissa e Black.

Recado de Cezar. O enfermeiro emocionou-se com fala de seu pai, que disse ter muito orgulho de quem o filho é. O vídeo ainda incluiu o famoso cachorrinho Rocco, filmado correndo e pulando do sofá por uma parente do brother, e aparecendo de peruca ao lado de seu dono.

Também foram exibidas várias fotos de Black usando perucas em diferentes festas.

Recado de Larissa. A personal trainer começou a chorar mesmo antes do recado, que incluiu fala emocionada de seu pai, além de suas irmãs, amigos e mãe. Lari abraçou Fred, chorando, após ver o vídeo.

A sister chamou atenção para fala de sua mãe, que disse estar assistindo a ela todos os dias: "Tô vendo tudo".