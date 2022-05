Rio investiga morte de bebê por hepative aguda grave; Brasil tem 7 casos suspeitos

A Secretaria do Estado do Rio de Janeiro está investigando a morte de um bebê de 8 meses com suspeita de hepatite aguda grave de causa desconhecida. O Brasil investiga sete casos suspeitos da doença que atinge mais de 20 países e pode levar a morte rapidamente. Cerca de 10% dos pacientes precisaram de transplante de fígado devido a gravidade da infecção.

No Rio, mais cinco casos estão em investigação. Outros dois casos suspeitos estão em investigação no Paraná. Os médicos ainda não sabem o que causa a doença, que não possui os vírus comuns da hepatite já conhecida como A, B, C, D e E. A maioria dos casos afetam crianças entre 2 a 5 anos chegando até aos 16 anos, a principal suspeita até o momento é de que a hepatite desconhecida esteja sendo causada por uma adenovírus, que pode ser transmitido pelo ar ou contato.

Lavagem das mãos e higiene respiratória ajudam a se previnir. Os sintomas da hepatite misteriosa são: febre, adiga, dores articulares ou musculares, perda de apetite ou náuseas, diarreia e vômitos, dor abdominal, urina escura ou fezes claras (cor de barro).