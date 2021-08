Rio de Janeiro é a capital epicentro da variante delta, aponta documento da Secretaria de Saúde

O Rio de Janeiro é o "epicentro da variante delta no país", é o que aponta um documento da Secretaria Estadual de Saúde ao pedir leitos do Hospital Estadual Ricardo Cruz, exclusivo para atendimento de pacientes com Covid-19.

"Solicito avaliar com urgência a possibilidade de aumento no número de leitos, em especial leito de CTI, em operação no Hospital Estadual Ricardo Cruz", diz trecho documento.

Além disso, de acordo com o G1, o Rio de Janeiro é um dos três estados que apresenta crescimento no número de mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo o Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).