Ricardo vence a Prova do Anjo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O biomédico Ricardo Camargo venceu a Prova do Anjo, do BBB 23, disputada na tarde deste sábado (28) e que valia o colar da imunidade. Em uma dinâmica de duas fases, em que o mais rápido levava a melhor, ele fez um circuito com obstáculos em 31 segundos na primeira etapa e achou os cards corretos na segunda.

Cezar Black, que venceu a primeira fase, onde completou o circuito Bravo Bacon Salad em 30 segundos, levou 200 estalecas. O vencedor ganhou 300.

Cezar havia feito a prova em 29 segundos na primeira vez, mas por um erro da produção, teve que refazer o trajeto, o que não o impediu de manter a liderança naquela etapa. Bruna Griphao havia ficado em terceiro, com 32 segundos, mas não passou para a fase seguinte.

Ricardo escolheu Gabriel Santana e Domitila para o Castigo do Monstro, apelidado de mala sem alça.

Antes do início da prova, o líder da semana, Antonio Cara de Sapato, foi até a despensa pegar a urna para iniciar o sorteio e definir quem participaria da disputa. Apenas 12 brothers puderam competir. Oito foram vetados pelos colegas.

A segunda Prova do Anjo desta edição foi disputada por Key Alves, Marvvila, Fred Nicácio, Tina, Bruna Griphao, Cezar, Paula, Cristian, Ricardo, Aline Wirley, Sarah Aline e Fred.

Cada participante devia passar por um circuito repleto de obstáculos na primeira fase, como lanches e ingredientes do McDonald´s, além de um pequeno labirinto, para, ao final, apertar um botão para parar o cronômetro. Vencia quem fizesse o trajeto em menos tempo.

Key Alves foi a primeira a fazer o circuito, em 48 segundos. Os dois jogadores mais rápidos, Cezar e Ricardo, se classificaram para a segunda fase, vencida por Alface. Marvvila teve o pior desempenho e completou a rota em 78 segundos.

Enquanto a Prova do Anjo acontecia, os participantes que já haviam passado pelo Provódromo esperavam o fim da primeira fase no Quarto Deserto.

Os brothers acabavam a prova com as vestimentas melecadas e logo iam ao banheiro para se limparem rapidamente. Alguns brothers reclamaram da sobra de ingredientes no tênis, após passarem pelo circuito, como mostarda.