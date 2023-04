Ricardo se estressa e discute com Sarah: 'Agora a culpa é minha?'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ricardo analisava o atual cenário do jogo com Sarah Aline no BBB 23 (Globo), quando acabou se estressando. Os dois tiveram uma breve discussão.

O brother avaliava as jogadas das sisters do Quarto Deserto e os Paredões que rolaram até o momento, quando incentivou Sarah a ajudá-lo lembrar berlindas passadas. A psicóloga, porém, se recusou.

Sarah: "Eu não vou ficar gastando minha energia, de verdade, faltando nove dias, para ficar lembrando votação que vocês fizeram lá no passado".

Ricardo: "Quem está fazendo isso?".

Sarah: "Você acabou de falar do porquê a gente votava só nelas [Aline e Amanda]. Eu não vou ficar lembrando isso agora. Eu realmente não quero sair da 'vibe' do vídeo da minha família [no Presente do Anjo] num dia em que eu posso sair daqui, de verdade".

Ricardo: "Agora a culpa é minha? Agora a culpa é minha? Aí é brincadeira também".

Sarah negou que tenha culpado Ricardo, e pediu que ele a deixasse concluir.

Ricardo: "Eu tentei concluir diversas coisas aqui e você não deixou".

Sarah: "Eu falei: eu só não quero sair dessa vibe por uma coisa que vai gastar energia".

A sister, então, disse que entendia que Ricardo estava estressado desde cedo, e se recusou a "entrar na mesma vibe". Ricardo deixou o cômodo por alguns minutos, e, ao voltar, deitou com Sarah.