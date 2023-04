Ricardo lamenta situação de Cezar no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Quarto do Líder do BBB 23 (Globo), Ricardo avaliou a situação de Cezar. Em papo com Sarah Aline, o biomédico disse que conversou com as sisters do Deserto após o enfermeiro deixar o Fundo do Mar e se mudar para o quarto delas.

Ricardo: "Elas falam assim: que ele indo para lá, não é para somar voto com elas porque elas podem até se complicar se forem tentar jogar com ele."

Ricardo: "Só que a Bruna ainda diz que interfere, sim, em um possível voto, porque é vivência e ele vai estar lá dormindo e essas coisas."

Ricardo: "Está uma situação insustentável, e parece que meio que ele [Cezar] que cavou tudo isso. Hoje, na festa, ele ficou sozinho o tempo todo. Dá dó. Eu me sinto mal (...) Ele é uma pessoa legal, mas parece que ele está sofrendo, sabe?"

Sarah: "Ele está."

Ricardo: "Me faz mal ver ele assim, porque eu não quero ver ele assim. De coração mesmo, eu gosto dele."