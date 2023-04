Ricardo esclarece por que vai votar em Cezar no BBB 23

O brother também destacou seu desejo no BBB 23: de permanecer até seu aniversário. O biomédico salientou que essa é sua próxima meta no programa.

Ricardo: "Sobre meu voto do Líder, realmente não tem como mudar ele, vai ser o que eu já tinha prometido fazer. Vou votar no [Cezar] Black. Muito inconsistentes as coisas que vinham acontecendo. Não se ajuda, a pessoa não se ajuda, o voto é nele mesmo e é isso."

Ricardo: "Hoje eu vim de roupão. Showzaço ontem. Hoje tem Prova do Anjo, não sei, vamos ver como as coisas ficam."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Confessionário, Ricardo admitiu que seu voto para o Paredão será em Cezar Black. O biomédico destacou que o enfermeiro tem um jogo inconsistente no BBB 23 (Globo).

